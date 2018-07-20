Başsavcı Yılmaz’dan OTSO Saldırısı Açıklaması

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Ali İrfan Yılmaz: “Yapılan soruşturmada geçmişe yönelik bir kısım suçları aydınlatıcı deliller elde edilmiş olup soruşturma kapsamında ruhsatlı ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mermiler ile el bombası ele geçirilmiştir. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve belgeler ışığında geçmişe yönelik bir kısım olaylar da dahil soruşturmamız genişletilerek sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik, her türlü terör örgütü ve suç örgütleri ile mücadelemiz, kararlılıkla ve Evrensel Hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.”