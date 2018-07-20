Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 01:48

Başsavcı Yılmaz’dan OTSO Saldırısı Açıklaması

3 Temmuz tarihinde Osmaniye Ticaret Odası’na yapılan silahlı saldırı sonucu Başkan Devrim Aksoy’un silahla yaralanması ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un öldürülmesi olayına ilişkin olarak basın açıklaması yapan Osmaniye Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz şunları söyledi: “Olayın bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği konusundaki bilgi ve belgeler ışığında,12 şüpheli şahıs suç örgütü yöneticiliği, suç örgütüne üye olma, kasten adam öldürme kasten adam öldürmeye teşebbüs, bu suçlara iştirak iddiası nedeni ile tutuklanmış olup bir kısım şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, bir kısım şahıslarda işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardır.

Başsavcı Yılmaz’dan OTSO Saldırısı Açıklaması

20 Temmuz 2018 01:48

” dedi


Ali İrfan Yılmaz: “Yapılan soruşturmada geçmişe yönelik bir kısım suçları aydınlatıcı deliller elde edilmiş olup soruşturma kapsamında ruhsatlı ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mermiler ile el bombası ele geçirilmiştir. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve belgeler ışığında geçmişe yönelik bir kısım olaylar da dahil soruşturmamız genişletilerek sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik, her türlü terör örgütü ve suç örgütleri ile mücadelemiz, kararlılıkla ve Evrensel Hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç