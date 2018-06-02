Çocuklarımız, gençlerimiz Avrupa’daki yaşıtlarıyla rekabet edebilir, mükemmel bir eğitim alacak. Devlet okulunda da özel okulda da aynı eğitimi alacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Osmaniye’de Masal Park Otoparkı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Osmaniye mitingine geç geldiği için helallik isteyen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçildiği taktirde eğitim sisteminin mutlaka ele alınacağını, öğretmenler arasındaki kadro farklarının giderileceğini dile getirdi. Akşener, "Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrılığını ortadan kaldıracağız. Kaliteli bir eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz. Aziz Sancar, Mardin Lisesi mezunu, Nobel aldı. İçinizde daha nasıl cevherler var. Çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıracağız. Yeni Aziz Sancarlarımız olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz Avrupa’daki yaşıtlarıyla rekabet edebilir, mükemmel bir eğitim alacak. Devlet okulunda da özel okulda da aynı eğitimi alacak” dedi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili caydırıcı kanunlar çıkaracaklarını belirten Akşener, "Kadın ve çocukla ilgili olarak yapılan her türlü yanlış davranışa yönelik iyi hal indirimlerinin tamamını kaldıracağız. Öyle sert kanunlar çıkaracağız ki kadına ve çocuğa uzanan eller yanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili hakkında dedikoduların yayıldığını ifade eden Akşener, "Bizi seçime sokmamak için 24 Haziran’da acil bir seçim kararı alındı. Ben de Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldım. 15 milletvekili arkadaşı istedim. Sağ olsun evet dedi. İYİ Parti’nin seçime girmesi dışında milletvekillerinde hiçbir menfaat gözetmedik. Demokrasi kahramanı o arkadaşlarımızın gururu kırılmasın diye 100 bin imzayla aday oldum. Sizler de 4 saat içinde o imzaları verdiniz" dedi.

Konuşmalarının ardından Akşener, milletvekili adaylarını kürsüye çağırarak vatandaşlara tanıttı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisi için, milletvekili seçimleri için ise adaylar için oy istediğini belirtti.