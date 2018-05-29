Kadirli’de seçim güvenliği toplantısı

Kaymakamlık makamındaki toplantıda, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Seçimleri, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler kapsamında neler yapılacağına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, ilçede seçime girecek tüm siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kaymakam Tamer Orhan toplantıda, 24 Haziran tarihinde yapılacak seçim ile ilgili sürecin ilçede huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını ifade ederek, “Bugün buradaki amacımız 24 Haziran’da yapılacak olan seçimleri güvenli bir şekilde tamamlamaktır. Hep birlikte, en küçük bir aksaklığa ve can sıkıcı bir olaya meydan vermeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler var bununla ilgili çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz” dedi.

Toplantıda, seçim süreci boyunca tüm kurumların seçime halel getirmeyecek şekilde gereken tedbirleri almaları, eksiklikler var ise ilgili makamlara bildirmeleri, vatandaşa gerekli bilgilendirmenin yapılması, kamu kurumlarındaki memurların bu konuda bilinçlendirilmeleri ifade edildi.

Seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin konuların gündeme geldiği toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.