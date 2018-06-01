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01 Haziran 2018 12:38

Osmaniye’de Kur’an ziyafeti

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından Kur’an Ziyafeti düzenlendi.

Osmaniye’de Kur’an ziyafeti

01 Haziran 2018 12:38


Cumhuriyet Meydanı’ndaki program, Fetih Camii İmam-Hatibi Mahmut Durmuş’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu geleneksek olarak gerçekleştirdikleri programda amaçlarının Kur’an bülbüllerini Osmaniye halkı ile buluşturmak olduğunu söyledi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Uzmanı Abdulhakim Ağrbaş ise, “Ulusal ve uluslararası düzeyde mushafları inceleme ve kıraat tecvit çalıştayları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde Kur’an kültürünün yaygınlaşması, Kur’an’ın güzel bir şekilde okunması ulusal ve uluslararası düzeyde Kur’an-ı Kerim çalışması düzenlemekte. Bu yılda İstanbul’da Fatih Camiinde 6. Düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Hafızlık ve Kur’ın-i Kerimi güzel okuma yarışmasının ardından bu güzel Kuran sedalarının sadece İstanbul’la sınırlı kalmaması için memleketimizin güzel vilayetlerine ulaştırmak üzere 4 grup halinde 33 ilimizde Kur’an Ziyafeti programları düzenledik. Bizlerde bu vesileyle bugün Osmaniye’de bulunmaktayız” dedi.


Kur’an Ziyafeti programında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincisi İstanbul Fatih Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Dünya Kuran Okuma ikincisi Filipinli Hafız Muhammed Asgar, Eyüp Sultan Camii Müezzin Kayyım’ı Hafız Hasan Tok sırasıyla Kur’an tilavetinde bulundu.


Program İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan dua ile son buldu.




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