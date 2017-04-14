Osmaniye’de okullararası bisiklet yarışları sona erdi

Fakıuşağı köprüsünden başlayan ve Güney çevre yolunda gerçekleşen yarışlara ilgi yoğun oldu.

6 klasmanda mücadele vererek dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, antrenörler ve okul idarecileri tarafından verildi.

Gruplarında birinci olanlar şöyle:

Gençler Erkekler A: Zeki Özdemir (Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi)

Gençler Erkekler B: Sefa Özcan (Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Yıldız Kızlar: İrem Dinçer (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)

Yıldız Erkekler: Bedirhan Toklu (Cebelibereket Ortaokulu)

Küçük Kızlar: Miray Çaylı (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)

Küçük Erkekler: Muhammet Enes Karataş (Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi)