Osmaniye’de okullararası bisiklet yarışları sona erdi

Fakıuşağı köprüsünden başlayan ve Güney çevre yolunda gerçekleşen yarışlara ilgi yoğun oldu.
6 klasmanda mücadele vererek dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, antrenörler ve okul idarecileri tarafından verildi.
Gruplarında birinci olanlar şöyle:
Gençler Erkekler A: Zeki Özdemir (Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi)
Gençler Erkekler B: Sefa Özcan (Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Yıldız Kızlar: İrem Dinçer (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)
Yıldız Erkekler: Bedirhan Toklu (Cebelibereket Ortaokulu)
Küçük Kızlar: Miray Çaylı (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)
Küçük Erkekler: Muhammet Enes Karataş (Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi)