Osmaniye’nin ödüllü şairi 2. kitabını yayınladı

kitabı olan Kadın Araf’taysa adlı kitabını tanıttı.

Çıkardığı ‘Bir Kadının Mektupları’ adlı ilk şiir kitabı ile çıkış yapan Şair-Yazar Hilal Kahraman, Kadın Araf’taysa adlı ikinci kitabını da çıkardı. Kahraman, kitabının tanıtımını Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptı.

Düzenlenen tanıtım programında basın mensuplarına kitabı ile ilgili bilgi veren Hilal Kahraman, “İlk kitabımın büyük ilgi görmesi, zaten yazıları hazır olan ikinci kitabımı çıkarmak için beni motive etti. Bir önceki kitabım olan bir Kadının Mektupları kitabımda şiire ağırlık vermiştim. Ama bu kitapta, şiir tadında hikayeler ve minik sözlerde oluşturdum” dedi.

İkinci kitabı Bir Kadın Araf’taysa ile yoluna devam ettiğini ve yeni çıkan kitabının bir öncekinden farklı olduğunu belirten Kahraman, “İlk kitabım ile birçok kitap fuarına katıldım ve oralarda da büyük ilgi gördüm. Basının da çok faydası oldu. Kitabım ile ilgili haberleri gören Osmaniyeli işadamı Musa Beycioğlu, hiçbir talebimin olmamasına rağmen beni ziyaret ederek, kitabıma sponsor olmayı teklif etti. Kitabımı çok beğendiğini, Osmaniye’den çıkan bir değere sahip çıkılması, saygı duyulması ve destek olunması gerektiğini söyledi. Ben de bunu kabul ettim ve kitabımın çıkmasına sponsor oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

OGC başkanı İsrafil Avcı da ilk kitabıyla büyük ilgi gören ve ödül alan Hilal Kahraman’ı kutladı ve Bir Kadın Araf’taysa ile yoluna devam eden Kahraman’a başarılar diledi.

Şair Kahraman, program sonunda yeni kitabını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti. Hilal kahraman, ilk kitabı Bir Kadının Mektupları ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) tarafından Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı ödülüne layık görülmüştü.