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16 Ağustos 2018 17:01

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Adıyaman kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Osmaniyeli Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

16 Ağustos 2018 17:01


Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Osmaniyeli Jandarma Özel Harekatçı Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit oldu. Şehidin memleketi Osmaniye’deki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.


Oğullarının şehadet haberini alınca fenalık geçiren anne ve baba, tedavi için 112 acil servis ekiplerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Oğuzhan Tekerek’in eşinden boşandığı, babasının da böbrek ve kalp hastası olduğu öğrenildi.




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