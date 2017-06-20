U16 Hokey Kadın Milli Takımı, Osmaniye’de kampa girdi

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Hokey sahasında kamp yapan U16 Hokey Kadın Milli Takımı’nın hedefinin önümüzdeki yıl Arjantin’de düzenlenecek olan Dünya Gençlik Olimpiyatları’na katılmak olduğu belirtildi.

Şampiyona öncesi Osmaniye’de kampa giren milli takım, antrenörlerinin kontrolünde antrenmanlarını sürdürüyor. Takım antrenörlerinden Serkan Şen, yaptığı açıklamada, Milli Takım olarak 2015 yılında Malta’da düzenlenen Akdeniz Kupası’nda milli takımın üçüncü olduğunu, geçen yıl ise Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda erkek takımının şampiyon, kız takımının da üçüncü olduğunu söyledi.

Bu yılki şampiyonanın Fransa’da düzenleneceğini ifade eden Şen, “Bu turnuvaya 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig ve okul sporlarındaki sporcularımız arasından bir 45 kişilik sporcu grubu oluşturduk. Nisan ayında kampa başladık, bu şu an üçüncü kampımız. Sayı 19 kişiye düştü. Bayramdan sonra 10 günlük bir kampımız daha var. Orada da sayıyı 10’a düşürüp, 9 Temmuz’da Fransa’nın Wattignies kentine hareket edeceğiz. Hedefimiz orada Avrupa Şampiyonası’nda ilk iki ile ülkemize dönmek. İlk ikiye girersek önümüzdeki yıl Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapılacak olan Dünya Gençlik Oyunlarına katılma hakkı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin hokey konusunda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Şen, “Hokey sahaları arttıkça ülkemiz bu sporda söz sahibi ülkeler arasına girecektir. Şu anda alt yaş gruplarında söz sahibiyiz. Avrupa Şampiyonluğu başarılarımız var. Üst yaş gruplarında da bu ilerleyen dönemlerde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Milli Takım kampına Muğla’dan katıldığını ve 3 yıldır hokey oynadığını belirten sporcu Cemre Nur Çetin, “Hedefim Milli Takım Avrupa Şampiyonası Gençlik Olimpiyatlarına gitmek. Burada sürekli hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.