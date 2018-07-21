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21 Temmuz 2018 11:46

Yağmur ve fırtınanın yuvalarından düşürdüğü binlerce serçe yavrusu telef oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, binlerce serçe yavrusunu ağaçlardaki yuvalarından düşürerek telef etti.

Yağmur ve fırtınanın yuvalarından düşürdüğü binlerce serçe yavrusu telef oldu

21 Temmuz 2018 11:46


Kadirli ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Sabah saatlerinde Cemalpaşa mahallesi Kabasakal parkı yanındaki yürüyüş parkurunda yürüyüş yapanlar 2 kilometre boyunca uzanan yerdeki binlerce ölü serçe yavrusunu görünce şok yaşadı. Ölü serçe yavrularını önce yaprak zanneden vatandaşlar, durumu daha sonra yetkililere bildirdi. Yürüyüş parkuru boyunca uzanan çınar ağaçlarında ki yuvalarından şiddetli fırtınadan dolayı yere düşen serçe yavrularının hepsi telef oldu. Yürüyüş parkurunda spor yapan bir vatandaş, “Zannediyorum akşam ki fırtınadan dolayı oldu. 2 kilometre boyunca her taraf binlerce serçe yavrusu ölüsü ile dolu. Ağaçta ki yuvalarından düşmüşler. Çok yazık çok üzüldük Doğal afetin acı bir tablosu” şeklinde konuştu.




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