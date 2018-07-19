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19 Temmuz 2018 00:41

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi,yanan yerin yanında bulunan tren hattından ise yolcu treni alevlerin içinden geçerek yoluna devam etti.

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

19 Temmuz 2018 00:41


Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri,Orman İşletmeye bağlı arazözler karadan,yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahale etmesine rağmen yangın henüz söndürülemedi. Toprakkale ilçesi Osmaniye-Adana yolu üzerinde bulunan yanan geri dönüşüm fabrikasının yanından geçen tren hattı üzerinden, makinist devasa alevlere aldırmadan yolcu treni ile alevlerin içinden geçti. O anlar ise kameraya yansıdı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




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