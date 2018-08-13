Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri Hakan Sekin konseri ile coştu

Çocuk Şenlikleri ikinci gününde izciler ateş yakarken Hakan Sekin konser verdi.

Şenlik kapsamında gün boyu devam eden yaklaşık 20 dalda yapılan yarışmaların ardından şenlik tepesinde kamp kuran Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü kamp ateşi yaktı. Kamp ateşi öncesinde izcilerin oluşturduğu ay yıldız motifi büyük alkış aldı. Daha sonra genç izciler ay yıldız motifi verdikleri tüm kamp ateşini vatandaşlarla birlikte yaktılar.

Genç sanatçı hakan sekin coşturdu

Çocuk Şenlik kapsamında düzenlenen Hakan Sekin konseriyle ikinci gün tamamlandı. İzcilerin kamp ateşi sonrası başlayan konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şarkılara gençler hep bir ağızdan eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Konser sonrası düşüncelerini aktaran vatandaşlar şenliklerde bol bol eğlendiklerini belirterek bu organizasyonları düzenleyen Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ettiler.