Rize’de 19 Mayıs etkinlikleri

Rize Valiliği önünde gerçekleşen törenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in Atatürk anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlamalar halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlama programı kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli spor dallarında gösteriler gerçekleştirilirken, dağcılar valilik binasının çatısından aşağıya kadar Türk bayrağı ile halatlar yardımıyla indi. Valilik binasından inen dağcılar bayrağı Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a teslim etti. Bektaş sporcuların getirdiği Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Programa Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.