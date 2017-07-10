Rize’de 2017 yılı ikinci sürgün yaş çay hasadı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize ağırlıkta olmak üzere Trabzon ve Artvin illerinde 2017 yılının ikinci yaş çay hasadına başlanıldı. ÇAYKUR’un geçtiğimiz günlerde 2. sürgün yaş çay alımlarına başlayacağını duyurması ile yaş çayı toplama olgunluğuna ulaşan çay üreticileri bahçelerine girdi. Kemalpaşa bölgesinde yaş çay toplama olgunluğuna ulaşırken diğer bölgelerde ise ürün tazeliğini koruyor. ÇAYKUR tarafından üreticilerin bahçelerine erken girerek topladıkları taze çayları kendilerine teslim etmeleri istense de Rize ve Trabzon sahillerinde üreticilerin bahçelerine girmekte acele etmedikleri gözlendi. Yaklaşık 850 bin dekar alanda 210 bin üreticinin 2 sürgünde yaklaşık 1 milyon ton çay hasat etmesi bekleniyor.

Rize’nin yüksek mahallerinden olan Dereüstü ve Çorapçılar’da Çay müstahsili sabahın erken saatlerinde çay bahçelerinde çay toplamaya başladı. Geçimini çaydan sağlayan Hatice Reis yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında çayımız soğuklardan dolayı fazla olmadı. Şimdi ise çay bahçelerinde çayın daha verimli olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bizim için olumlu bir sezon geçeceğinin habercisi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.