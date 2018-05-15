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15 Mayıs 2018 20:40

Rize’de yanan CNG tankeri korkuttu

Rize’de sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü tırın tekerinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Rize’de yanan CNG tankeri korkuttu

15 Mayıs 2018 20:40


Rize Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen olayda sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü tırın tankeri patlaması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden 53 DF 421 plakalı tır sürücüsü Muzaffer Yılmaz hemen araçtan çıkarak yangına müdahale etti. Yangının sönmediğini fark eden sürücü Yılmaz, tırı römork kısmından ayırarak uzaklaştırdı. Bu sırada yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatılarak güvenlik kordonu oluşturuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.




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