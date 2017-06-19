Senoz Vadisi iftarda buluştu

Geçtiğimiz gün Rize’nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde bulunan köylerdeki vatandaşlar Buzlupınar köyünde iftar sofrasında buluştu. Birlik ve beraberliği amaçlayan vatandaşlar köy iftar yemeklerini yeniden yaşatmak için köy meydanında toplandı. Gelenek haline getirilen iftarda her yıl gurbetteki vatandaşlar memleketlerine gelerek, akrabalarıyla hasret gideriyor. Birbirini tanıyan ve tanımayan herkes sofrada kaynaşarak ortaya neşe çıkarıyor. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar yemeğinde küçüğünden büyüğüne herkes birbirleriyle hasbihal etti.

İftar sonrası yemeğin organizasyonunda büyük çaba sağlayan Azmi Koyuncu, yaptığı açıklamada ’’Amacımız köy iftarlarını canlandırmak ve köyümüzün halkını bir araya toplamak. Birbirimizi görmek ve mutluluk yaşamak için bunu devamlı hale getiriyoruz. Davetimize gelen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.