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19 Kasım 2017 20:58

TFF 1. Lig: Rizespor: 3 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

TFF 1. Lig: Rizespor: 3 - İstanbulspor: 0

19 Kasım 2017 20:58

Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


53. dakikada Özgür Çek’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu tekrar önünde bulan Özgür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


77. dakikada Recep Niyaz’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


90. dakikada Süleyman soldan ceza alanına girdi sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 3-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Saadane xxx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Kweuke xx (Süleyman Koç dk. 70 x), Samudio xx (Ozan Papaker dk. 87 ?), Lincoln xx (Recep Niyaz dk. 63 xx), Özgür Çek xx


Yedekler: Cihan, Muhammet Uysal, Oğulcan, Sinan, Furkan, Emirhan


Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez


İstanbulspor: Okan Kocuk x, Yalçın Kılınç xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Oğuzhan Berber xx (Zafer Şensoy dk. 76 x), Nascimento xx, Kubilay Aktaş xx, Muhsin Yıldırım xx, Kojic x (İbrahim Yılmaz dk. 65 x), Halil Çolak x (Bougouhi dk. 80 x), Ali Dere x


Yedekler: Umut, Oğuzhan, Sabit Hakan, Şaban Yılmaz, Aldın, Tolga, Eslem


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Özgür Çek (dk. 53 ), Samudio (dk. 77), Süleyman Koç (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), Zafer (İstanbulspor)




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