Eski Futbol Şubesi Sorumlusu Çeliksoy’dan liste…

Gerçekleşecek olan Sakaryaspor kongresinde 3 dönem aidat borcu olduğu için listede adı silinen Uğur Çeliksoy yaptığı açıklamada, " Sakaryaspor yönetimi böyle bir haksızlığı neden yaptı anlamak…