Sakarya’nın Hendek ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Hendek ilçesi Turanlar Mahallesi’nde gece…
Sapanca Belediyesinde vergi borcu olan vatandaşlara yapılandırma kapısı açtı.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin…
Adapazarı Belediyesi’nin yaz tatilinde çocuklara yönelik başlattığı Yaz Yüzme Okulu kayıtları başladı.
Adapazarı Belediyesi okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerin tatillerini…
Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evi derslere destek merkezi tarafından her yıl devam ettirilen ve bu yılda öğrencilerin başarılarına başarı katacak 3 ayrı yaz kursu’nun ders kayıtları…
- SAKARYA (İHA) - Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklandı.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen ev yangını sonrasında evden malzeme çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaali İlçesi…
Gerçekleşecek olan Sakaryaspor kongresinde 3 dönem aidat borcu olduğu için listede adı silinen Uğur Çeliksoy yaptığı açıklamada, " Sakaryaspor yönetimi böyle bir haksızlığı neden yaptı anlamak…
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonda 15 civarında çarkıfelek adı verilen kumar makinesine el koydu.
Edinilen bilgilere…
Sapanca Belediyesi tarafından yaz döneminde tenisten, futbola kadar 6 farklı branşta yaz dönemi kursları verilecek.
29 Haziran’da başvuruların son bulacağı kurslarda 5 ile 15 yaş arası…
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi mevkiinde bulunan Kürtaliler Deresi’nde meydana geldi.…
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek ‘Doğada Yaşam ve Gelişim Kampı’ için ön kayıt başvuruları sona erdi. Asil ve yedek listedeki katılımcılar…
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor.
Ramazan ayı boyunca devam eden huzur ve güven operasyonlarında Jandarma ekipleri…
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ‘Millet Bahçesi’ için basınla buluşacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve Adapazarı Belediye…
Sakarya İl Jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan beş kişi yakalanarak cezaevine gönderdi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçe Jandarma…
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.
Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere…
Akyazı Belediyesi geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında televizyon ekranlarında yakından tanınan Şair, Araştırmacı-Yazar Senai Demirci Akyazı’ya geliyor.
Akyazı Belediyesi’nin…
Akyazı Belediyesince düzenlenen Akbalık Yağlı Pehlivan güreşleri için stand başvurusu başladı.
Akyazı Belediyesi’nin sponsorluğunu ve organizasyonunu yaptığı her yıl coşku ve büyük…
Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ‘Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik’ konulu konferansı vermek için Akyazı’ya geliyor.
Akyazı Belediyesi Kültür programları kapsamında Kişisel Eğitim…
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, tedviren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğüne atandı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), yeni…
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan iki müdür emekli edildi.
Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı…