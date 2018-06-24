3 mahalleye entegre atıksu altyapısı geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kanalizasyon ağını genişletmeye yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Adapazarı’nın Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerini kapsayacak kanalizasyon hattı için proje çalışmalarını tamamladıkları bilgisini veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Ekiplerimiz 3 mahalleyi de ziyaret ederek mahalle muhtarları ve sakinlerini proje konusunda bilgilendirdiler. İnşallah kısa süre içerisinde projemiz için ihaleye çıkarak bölgeyi entegre atıksu altyapısıyla buluşturacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Karaman’da arıtılacak”

Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahalleleri’nde toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan kanalizasyon altyapısı inşa edeceğiz. Bu altyapı Güneşler Mahallesi’nde bulunan hatla entegre edilecek. Böylece 3 mahalleden topladığımız atıksuları Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak ve orada en iyi şekilde arıtacağız. Yine projemiz kapsamında 3 adet paket terfi merkezi de bulunuyor. Şehrimizde şu ana kadar 2 bin 450 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı inşa ettik. Bu hattımızla kanalizasyon ağımızı genişletmeyi sürdürecek, 3 mahallemizi daha entegre atıksu altyapısı sistemine dahil etmiş olacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz tüm canlılar için en değerli ve hayati önemi en yüksek varlıklardan birisini yönetiyoruz. Bu işi sorumluluk duygusu içerisinde büyük bir aşkla ifa ediyoruz. Bunu yaparken tüm canlıların hakkını gözetmeyi, su kaynaklarını korumayı ve doğa harikası şehrimizi çevresiyle birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Atıksuya yönelik yatırımlarımız bu hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememiz için son derece elzem. Bunun için ince eleyip sık dokuyarak projeler üretiyor, hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Sağlam altyapı üzerinde yükselen bir Sakarya için 16 ilçemizde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.