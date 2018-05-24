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24 Mayıs 2018 14:27

Akyazı Belediyesi ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Ramazan etkinlilerine vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Akyazı Belediyesi ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

24 Mayıs 2018 14:27


Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Ramazan etkinlilerinin ilk gecesi dün gece çarşı içinde kurulan sahnede gerçekleşti. Tuzla Sanat Sahnesi Çocuk Tiyatrosu dün gece çocukları doyasıya eğlendirdi. Ardından Akyazı İmam Hatip Ortaokulu sahne aldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında öğrencilerin hazırlamış olduğu skeçler oynandı. 15 Temmuzda hayatını kaybeden Şehit Ömer Halis Demir’in şehit düştüğü anı anlatan skeçte izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Büyük alkış olan skeç izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İlahi ve şiir dinletilerinin ardından tekrar Kuran-ı Kerim tilaveti ile program sona erdi.


Akyazı Belediyesi Ramazan etkinlilerinin ikinci gecesinde bu akşam çocuklar için hazırlanan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile başlayacak. Ardından Tarihçi Yazar Bekir Nas Akyazılı vatandaşlar ile söyleşi yapacak. Devamında Akyazı Belediyesi Mehteran ekibi sahne alacak.




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