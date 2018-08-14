Akyazı’da 17 Ağustos depremi anılacak

yılında depremde vefat eden vatandaşlar yapılan programla anılacak.

Akyazı Belediyesi ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H) tarafından 16 Ağustos 2018 Perşembe gecesi, yılında depremde vefat eden vatandaşlar yapılan programla anılacak. Anma programı Akyazı Ticaret Lisesi yanında bulunan dernek binasında düzenlenecek. 16 Ağustos perşembe gecesi saat: 23-00’te başlayacak olan program sabah saat 03.00’e kadar sürecek. S.A.B.A.H Derneği gönüllüleri, depremlerle ilgili birçok doğru bilinen yanlışları, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri de anlatarak programa katılan tüm vatandaşları bilgilendirecek. Programda ayrıca 17 Ağustos 1999’da yitirdiğimiz tüm deprem şehitlerinin ruhuna ithafen Akyazı Müftülük personeli tarafından Kuran-ı Kerim tilavetleri de okunacak.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve S.A.B.A.H Derneği Şube Müdürü İlhan Durgut programla ilgili ortak bir davette bulunarak, “17 Ağustos 1999’da yitirdiğimiz tüm deprem şehitlerimizi anmak adına yine aynı gece depremin olduğu 16 Ağustos Perşembe gecesini 17 Ağustos Cuma gününe bağlayan gece Akyazı Ticaret Lisesi yanında bulunan S.A.B.A.H dernek binamızda yapacağımız programa tüm halkımızı bekliyoruz” dediler.