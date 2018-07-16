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16 Temmuz 2018 12:55

Direkten kopan elektrik teline basan cankurtaran genç yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde cankurtaranlık yapan bir genç elektrik direğinden kopan tele basarak yaralandı.

Direkten kopan elektrik teline basan cankurtaran genç yaralandı

16 Temmuz 2018 12:55

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karasu ilçesinde cankurtaranlık yapan Yusuf İslam A., iş çıkışı yolda yürürken direkten koparak yere düşen elektrik teline bastı. Tele basma sonucu çarpılarak yaralanan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine yaralı genç ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası cankurtaran genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında gence elektrik çarpması ve sonrasında ise bayılma anı görülüyor.




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