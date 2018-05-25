Ferizli Hocaoğlu’nda asfalt serimi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ferizli ilçesine bağlı Hocaoğlu Mahallesi sıcak asfalt ile buluştu. Yapılan yazılı açıklamada, “Ferizli’ye bağlı Hocaoğlu Mahallesi’nin 3 kilometrelik grup yolunu 3 bin ton asfalt kullanarak yeniledik. Yenilenen arter bölgedeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların planlamalar dahilinde devam edeceği de belirtildi.