Hacıkışla sıcak asfaltla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hacıkışla Mahallesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hendek'in Hacıkışla Mahallesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili YOLBAK Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hendek Hacıkışla Mahallesi'nde başlattığımız asfalt çalışmaları sona erdi. Bin 500 metre uzunluğundaki arter 2 bin ton asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturuldu. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Hacıkışla Mahalle Muhtarı Yüksel Kurtul, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallemize ait güzergahların tamamlanmasının sevincini yaşıyoruz. Vatandaşlarımız artık daha rahat bir şekilde yolculuklarını yapabilecek. Ayrıca yolcu duraklarının montajı gerçekleştirildi. Böylelikle yağışlı havalarda mahalle halkımızın ıslanmasının önüne geçilmiş oldu. SASKİ'nin çalışmalarıyla su şebekelerimiz yenilendi ve su sıkıntımız sona erdi. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ve SASKİ'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.