Hastane önünde yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasında

’nin vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın failleri ise yakalandı.

Olay, 3 Ağustos günü saat 00.00 sıralarında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren İsmail S.(35), husumetlisi olduğu öne sürülen kişilerce kurşuna yağmuruna tutulmuştu. Başından ve göğsünden ağır yaralanan İsmail S., daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredeki geniş çaplı incelemeler ve güvenlik kameralarını izleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların S.K., K.K. ve B.P. olduğunu tespit ederek peşlerine düştü ve zanlılar kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü binası çevresinde etrafı kolaçan eden bir şüpheli ise polisin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheli hastanede tedavisi devam eden İsmail S.’nin akrabası Ş.S. olduğu ortaya çıktı. Ş.S.’nin üzerinden 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve 11 adet çeşitli çaplarda fişek çıktı. Yapılan incelemelerde tabancaların H.T. ve R.T. isimli şahıslara ait olduğu öğrenildi. Polis Ş.S.’nin gözaltına alınmasından sonra H.T. ve R.T.’yi de gözaltına aldı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılan S.K., K.K. ve B.P.’nin yanı sıra vurulan İsmail S.’nin akrabası Ş.S., H.T. ile R.T. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İsmail S.’nin vurulma anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde İsmail S.’nin husumetlisi olduğu ileri sürülen 3 kişi tarafından vurulma anı ve saldırganlardan birinin ise İsmail S.’nin yanına gelerek başına ateş etme anı görülüyor. Görüntünün devamında da saldırganların, İsmail S.’nin yanında bulunan ve hastanenin içerisine kaçmaya çalışan bir kişiye de ateş ettiği görülüyor.