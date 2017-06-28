Katar Üniversitesi Rektörü Hassan Rashid Al-Derham SAÜ’yi ziyaret etti

Hassan Rashid Al-Derham, Sakarya Üniversitesini ziyaret ederek yaptığı açıklamada, “Araplar arasındaki bu çıkmazı çözmek için aracı olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Katar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmak üzere Hassan Rashid Al-Derham, Sakarya Üniversitesine geldi. SAÜ’yü gezen Derham, gezi sonrasında SAÜ Rektörü Muzaffer Elmas ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Elmas: “Birçok projede ortak antlaşma imzalayacağız”

Katar Üniversitesiyle birçok projede ortak antlaşma imzalayacaklarını belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, “Katar Üniversitesi rektörü bugün üniversitemizi ziyaret etti. Daha öncede biz üniversite ile ortak işbirliği yapmıştık. Bugün yapılan geziden sonra bir ortak anlaşmaya imzalayacağız. Özellikle öğrenci değişimi, akademisyen değişimi ve ortak projeler konusunda antlaşmaya vardık. Bu konu da birlikte çalışmayı, birlikte ortak projeler yapmayı kararlaştırdık. Bu ziyaretin bundan sonraki gelişmelerde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem üniversitemizde Teknokent ile ilgili, Araştırma Merkeziyle ilgili, Ortadoğu Araştırma Enstitüsü ile ilgili ortak çalışmaları birlikte yapmayı da kararlaştırdık” dedi.

Derham: “Türkiye’ye teşekkür ediyoruz”

Yaşanan Katar krizi sonrasında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerden bahseden Hassan Rashid Al-Derham, “Bu gezimizde Sakarya Üniversitesi’nin eğitim noktasında ve teknoloji alanında kat etmiş olduğu mesafeyi yakından görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Araştırmaları açısından iki üniversite arasında çok daha güzel işler yapacağımızı tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Krizlerde bazen de çok güzel şeyler ortaya çıkar. Faydalı çalışmalar ortaya çıkar. Şuan ki Katar ve Türkiye arasında bu çalışmalar ortaya çıktı. Türkiye ve Katar arasında en üst düzeyde devlet başkanlarından en alt tabakaya kadar muazzam bir irtibat kurulacak çalışmalar yapılmaktadır. Ekonomi olarak da iktisadi olarak da güzel şeyler ve çalışmalar yapılmaktadır. Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler ekonomik bağlamdaki ama şuanda çok ileri seviyede askeri bağlamda da iki ülke arasında gelişmeler sağlandı. Akademisyenler olarak kendi çapımızda da bu sahamızda çok güzel şeyler yapıp geliştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye hükumetine ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Bizim oradaki problemleri Araplar arasındaki bu çıkmazı çözmek için aracı olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamalar sonrasında iki üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.