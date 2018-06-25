Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 15:03

Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisler kapılarını açtı

Kocaali’de 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilerek ilçenin sosyal yaşantısına hediye edilen Sahil Park ve Sosyal Tesisler misafirlerini bekliyor.

Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisler kapılarını açtı

25 Haziran 2018 15:03


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Plajı, yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile Kocaali’nin turizm geleceğine kazandırılan tesislere tüm kadınları davet eden Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taha Toplu, ayrıntılı bilgi için 0549 454 94 65 numaralı telefonun aranabileceğini belirtti.


Taha Toplu, “Şehrimizin kuzey ucu olan Kocaali’de güzel bir çalışmayı hayata geçirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Kadınlara özel projemiz bu alanda örnek bir tesis olacak. Kadınlarımız yaz boyunca sosyal aktivitelerini Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Sadece şehrimizden değil, bölgeden de ciddi anlamda talep geleceğini öngörüyoruz. Kadınlar tesislerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye 0549 454 94 65 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç