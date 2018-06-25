Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisler kapılarını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Plajı, yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile Kocaali’nin turizm geleceğine kazandırılan tesislere tüm kadınları davet eden Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taha Toplu, ayrıntılı bilgi için 0549 454 94 65 numaralı telefonun aranabileceğini belirtti.

Taha Toplu, “Şehrimizin kuzey ucu olan Kocaali’de güzel bir çalışmayı hayata geçirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Kadınlara özel projemiz bu alanda örnek bir tesis olacak. Kadınlarımız yaz boyunca sosyal aktivitelerini Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Sadece şehrimizden değil, bölgeden de ciddi anlamda talep geleceğini öngörüyoruz. Kadınlar tesislerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye 0549 454 94 65 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirler” dedi.