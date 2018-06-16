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16 Haziran 2018 09:28

Motosiklet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtı

16 Haziran 2018 09:28


Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Cevat Ayhan Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Ömer B.’ye plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü çarptı. Ömer B.’yi çarparak yaralayan motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Ömer B. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis Ömer B.’ye çarparak kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.




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