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14 Ağustos 2018 09:00

OSB içindeki dev fabrika cayır cayır yandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir mimari yapı malzemeleri fabrikasında yangın çıktı.

OSB içindeki dev fabrika cayır cayır yandı

14 Ağustos 2018 09:00

Dev fabrika cayır cayır yanıp küle dönerken, itfaiye ekipleri yangına 20 araçla müdahale ederek söndürdü.


Yangın, Arifiye ilçesi Hanlıköy 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bulunan mimari yapı malzemeleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merkez grup amirliği olmak üzere ilçelerden de gelen 20’ye yakın itfaiye aracı yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Yangın esnasında içeride işçinin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, fabrikada yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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