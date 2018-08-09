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09 Ağustos 2018 19:46

Panelvan araç motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde panelvan tipi aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Panelvan araç motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

09 Ağustos 2018 19:46


Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydan ageldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için şerit değiştiren 34 VD 4856 panelvan tipi araç, karşı yönden gelen 54 HB 208 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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