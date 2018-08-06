Sakarya Büyükşehir Basket, çilek transferini açıkladı

Toney Douglas, Sakarya Büyükşehir Basket’te.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Adatıp sponsorluğunda mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü’nde Başkan Adil Köseoğlu, yeni sezon öncesine yapılan yönetim kurulu üyelerini tanıtma ve bilgilendirme toplantısında taraftara çilek transfer sözü vermişti. Yeni sezon ve transferlerle ilgili düzenlenen toplantıda tekrardan basınla buluşan Köseoğlu çilek transfer olarak NBA kariyerinde 394 maça çıkan ve geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’te forma terleten Toney Douglas’ı kadroya kattıklarını açıkladı.

"Takımımızın neredeyse yüzde 95’i tamamlandı"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Onursal Başkanı Akgün Altuğ, takımın yüzde 95’lik kısmının tamamlandığını belirterek, "Sakaryaspor olduğu zaman her şey bir tarafa kalır, bizim Sakaryalılığımız ve Sakaryasporluluğumuz tartışılamaz. Bu anlamda Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımını da biz Sakaryaspor gibi görüyoruz, Sakarya’nın bir takımı olarak görüyoruz. Dolayısıyla genetiğimiz itibari ile iddialı insanlarız, ön plana çıkmayı seviyoruz. Bu anlamda 2’nci yılımız da mücadele edeceğimiz Süper Lig’de yine iddialı bir ekiple devam etmek istiyoruz. Yönetimimiz ve sponsorlarımız ciddi bir transfer çalışması yaptılar. Takımımızın neredeyse yüzde 95’i tamamlandı ve hem daha ucuz ama daha kaliteli bir takım oluşturma yolunda devam ediyoruz. Bu sene takımımız Avrupa Kupası elemesi oynayacak. Gelecek rakibi elediği takdirde de Avrupa Kupası yani Şampiyonlar Ligi’nde grupta mücadele edecek. İnşallah hepimizin o günleri görür ve başarılı skorlar alıp şehrimizi, ülkemizi temsil etme başarısını gösteririz. Bugün ki toplantımızın amacı, 1 numaralı pozisyonda oynayacak olan çilek transfer diye tabir ettiğimiz transferi açıklamak" dedi.

"Toney Douglas, Sakaryamıza hayırlı olsun"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü’nde Başkan Adil Köseoğlu ise taraftara verdiği çilek transferi açıklayarak, "Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol takımımız 2018-2019 sezonu hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 13 Ağustos’ta topbaşı yapıyoruz. Şuana kadar 6 yerli, 3 yabancı oyuncu ile anlaştık. Bundan önceki basın toplantısında transfer edeceğimizi duyurduğumuz çilek transferi bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Açıklayacağımız bu transferin her aşaması büyük bir titizlikle takip edilmiş, ortaya çıkan engeller yönetim tarafından bertaraf edilmiştir. Onursal Başkanımız Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız bu transferin gerçekleşmesi için olağanüstü bir çaba harcadılar. Transfer sürecimiz zor bir süreç oldu. Bundan sonra transfer çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 1 veya 2 oyuncuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Toney Douglas’in Sakaryamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toney Douglas kimdir

1986 doğumlu oyuncu 1,88 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor. NBA kariyerinde 394 maça çıkan Toney Douglas, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile Basketbol Süper Ligi’nde 11 maçta 19 dakika ortalama süre alarak 10 sayı, 3 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Aynı zamanda Euroleague’de 14 maça çıkan Toney 17 dakika, 8 sayı, 2 ribaund, 2 asist ortalamalarını tutturdu.