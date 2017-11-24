Sapanca Kent Konseyinden değerlendirme sunumu

Kent Konseyi Başkanı Hürel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Madde bağımlılığı, hayvan severler ile rehabilitasyon ve barınak, Emitt Fuarı, yakın tarih müzesi, otoyol ses perdesi ve hava kirliliği gibi konularda uzun zaman içerisinde, gerek akademik gerekse konunun içinde olan dostlarımız ile her biri için ayrı komisyon oluşturup çalışılmıştır. Kent Konseyleri ilçelerde bilgi, proje ve etüt merkezi” dedi

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer yaptığı konuşmasında Kent Konseylerinin ilçelere kazanımlarının büyük olduğuna değinerek, “Sapanca Kent Konseyimizin bu güne kadar yapmış olduğu çalışma ve hayata geçirdikleri projeler için komisyon üyelerini ve Kent Konseyi Başkanı Hürel’i tebrik ediyorum” dedi.