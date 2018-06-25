Sapanca Spor Tesisleri’nde tribünler tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca’nın spor geleceğine kazandırılacak olan spor tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Sentetik sahası, hakem ve soyunma odaları, 2 bin kişilik tribün binası yer alan modern bir spor tesisini Sapanca’da hayata geçireceklerini ifade eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, tribünlerin inşasında sona gelindiğini ve kısa süre içerisinde üzerinin kapatılacağını söyledi.

Mutlu spor şehri olan Sakarya’da önemli bir yatırıma daha imza attıklarını belirterek, “Spor yapılabilecek alanların çoğaltılmasını oldukça önemli görüyoruz. İnşa ettiğimiz spor tesisleriyle Sakarya’da spor yapılabilecek alanların sayısını arttırdık, arttırıyoruz. Sportif başarı için tesisleşmenin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Akyazı, Taraklı ve Adapazarı’nda inşa ettiğimiz sentetik sahalara şimdi de bir yenisini Sapanca’da ekliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah modern bir tesisi Sapanca’ya kazandıracağız” dedi.