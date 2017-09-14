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14 Eylül 2017 11:33

SEAH Korucuk Kampüsüne otopsi merkezi kuruldu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sakarya Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü’nde, otopsi merkezi kuruldu.

SEAH Korucuk Kampüsüne otopsi merkezi kuruldu

14 Eylül 2017 11:33


5 Eylül Salı günü hizmet vermeye başlayan merkezde, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ile Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, Doç. Dr. Hasan Salih Sağlam incelemelerde bulundu. Başsavcı Dursun, ölümlü adli vakalarda, olayın aydınlatılması noktasında, muayene ve otopsinin önemli olduğunu dile getirerek,“Kesin ölüm sebebini belirlemek için adli vakalarda cenazeler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyordu. Bu işlemler birkaç gün aldığı için cenazelerin defninde aileler mağduriyet yaşıyor, acıları ikiye katlanıyordu. Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Kenan İpek’in direktif ve destekleriyle, Adli Tıp Şube Müdürlüğü kuruluncaya kadar, geçici olarak, Bundan böyle Sakarya merkez ve İlçeleri dahil olmak üzere, cenazeler otopsi için il dışına gönderilmeyecek” dedi.


Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doç. Dr. Hasan Salih Sağlam da otopsi merkezinin Sakarya’ya kazandırılmasının önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.




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