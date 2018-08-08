SGM’de dersler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Merkez SGM’de devam eden dersler kapsamında, drama dersi öğrencileri bu hafta ‘Hayal et gerçek olsun’ diyerek hayallerinden oluşan bir resim yaptılar. Drama öğretmeni Sibel Gül, “Yaratıcı düşünce ve gündüz düşleri, beyin yeteneğinin gelişiminde işitsel, görsel ve eylemsel yeteneklere en büyük destektir. Çocuklarımızın çizmiş oldukları resimlerle iç dünyalarına açılan kapılarını bizlere aralamış oldular. Bizde öğrencilerimizin yapmış oldukları bu güzel resimlerle onların geleceğe umut veren hayallerine, sevgilerine ve masumluklarına tanıklık etme fırsatını yakalamış olduk” dedi.