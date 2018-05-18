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18 Mayıs 2018 16:24

SGM’li minikler yılsonu heyecanı yaşayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Şenlikleri Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) devam edecek.

SGM’li minikler yılsonu heyecanı yaşayacak

18 Mayıs 2018 16:24


SGM’li miniklerin yıl boyunca yapmış olduğu el emeği eserler ve gösteriler Sakaryalılarla buluşacak. 20-26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Şenlikleri; sergi, gösteri ve konserlerle bu dönem de dolu dolu geçecek. Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Şenlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Sosyal Gelişim Merkezlerimizde yılsonu etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM’de yılsonu etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz birbirinden güzel işlere imza attılar. Adapazarı ilçesinde bulunan SGM’de yılsonu şenliğini 3 ayrı güne yaydık. Öğrencilerimizin heyecanını ortak olmak için tüm Sakaryalıları 20-26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Şenliklerine davet ediyorum” dedi.




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