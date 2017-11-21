STK’lardan Başkan Alemdar’a ziyaret

Ziyarette Güvenlik-İş Sendikası Baş Temsilcisi ve Sakarya İl Temsilcisi de yer aldı. Sosyal faydayı birincil önceliği olarak gören ve bu anlayışla topluma hizmet etmeyi kendisine amaç edinen STK’ların, bu misyonla lokomotif görevi gördüğünü ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Ülkemizin daha da kalkınması, büyümesi ve gelişmesi adına çakılacak her çivi bizim için değerlidir. Topluma ve ülkemize hizmet noktasında STK’larla her zaman bir arada olmaya, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Çağırıcı ve Yaman da şehrin ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak için ortak hareket etmeye her zaman hazır olduklarını ifade ederek Başkan Yusuf Alemdar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.