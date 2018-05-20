Taraklı’ya dev çevre yatırımı

Sakarya’da şu anda hizmet sunan 6 atıksu arıtma tesisi bulunduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehre yeni bir atıksu arıtma tesisi daha kazandırmak için projeyi hazırladıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren altyapıya yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Toçoğlu, “Sağlam bir şehir sağlam bir altyapıyla inşa edilir düşüncesini benimseyerek kolları sıvadık. Biz şehrimizin doğal kaynakları korunan, yeşil ve mavi ile iç içe gelişen, doğa ile barışık mimari forma sahip bir şehir olmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için Sapanca Gölü’nün etrafını kolektörlerle çevreledik, Sakarya Nehri’ne ve Karadeniz’e atıksu karışmaması için atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Kanalizasyon ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Sakarya’yı doğası ile birlikte koruyor, doğası ile birlikte geliştiriyoruz” dedi.

Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nin projesinin tamamlandığını ve en kısa sürede içerisinde haleye çıkacağını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olan şirin ilçemiz Taraklı’ya yatırımlarımız hız kesmiyor. Bilindiği üzere ilçemize 4 milyonluk yatırımla 25 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa etmiştik. Şimdi bu kanalizasyon hattı ile topladığımız atıksuları dünya standartlarında arıtarak Göynük Deresi’ne ulaştıracak Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nin projesini tamamladık. İnşallah en kısa süre içerisinde ihaleye çıkarak ilçemize ve şehrimize önemli bir yatırım daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Toçoğlu, “Taraklı Çamtepe Mahallesi’nde, yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, Göynük Deresi kenarında inşa edeceğimiz tesisimiz ile Taraklı’nın atıksularını yüksek kalitede arıtarak Göynük Deresi’ne deşarj edeceğiz. Projemizin 1. kademesini 17 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak 2. kademe inşasını da gerçekleştirebileceğiz. Tesisimiz günde bin 720 metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip olacak. Son teknoloji arıtma sistemleriyle donatılacak. Çevreye yönelik bu ciddi yatırımımız şehrimize ve Taraklılı hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.