Terk edilmiş prefabriklerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Maltepe Mahallesi Polis lojmanları alt kısmında yapılan ve atıl şekilde bulunan prefabriklerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri tedirgin

Öte yandan atıl vaziyette bulunan prefabriklerin madde bağımlılarının mekanı haline gelmesinden dolayı tedirgin olan mahalle sakinleri, boş prefabriklerin yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.