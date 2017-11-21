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21 Kasım 2017 18:19

Terk edilmiş prefabriklerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve 1999 depremi sonrasında yapılan terk edilmiş prefabriklerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terk edilmiş prefabriklerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

21 Kasım 2017 18:19


Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Maltepe Mahallesi Polis lojmanları alt kısmında yapılan ve atıl şekilde bulunan prefabriklerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Mahalle sakinleri tedirgin


Öte yandan atıl vaziyette bulunan prefabriklerin madde bağımlılarının mekanı haline gelmesinden dolayı tedirgin olan mahalle sakinleri, boş prefabriklerin yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.




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