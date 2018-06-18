Atakum’dan “sağlıklı yaşama destek”

İstedikleri zaman herhangi bir bedel ödemeden kullanabiliyorlar” dedi.

Atakum Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 200 bisiklet hibe aldıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu bisikletleri ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına sunduklarını kaydetti.

Atakum sahilinde bisiklet turu

Sağlıklı yaşamı her alanda önemsediklerini ve bu önemden hareketle de desteklediklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sağlık Bakanlığı ile ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ çerçevesinde imzaladığımız protokolle, vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere 200 bisiklet aldık. Belediye hizmet binamız ve Yalı Kafe önüne yerleştirdiğimiz bisikletleri, vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde kullanımına sunuyoruz. Bu bisikletlerle sağlıklı yaşama destek olurken, ailesi ve sevdikleriyle birlikte Atakum’un eşsiz sahilinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarımız için de önemli bir hizmet sunmuş oluyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Atakum ilçesinde hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızla buluşturduğumuz sosyal belediyecilik faaliyetleriyle, örnek teşkil ediyoruz. Özellikle artan nüfusumuz içerisinde önemli bir yere sahip olan gençlerimizin sosyal, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulması noktasında önemli projelere imza atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle on binlerce vatandaşımızı Atakum’da buluşturuyor ve birlik ve beraberlik içerisinde vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında birçok belediyeye örnek olan projelerimizle ilçemizi bölgenin yıldızı konumuna getirdik" şeklinde konuştu.