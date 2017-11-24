Azerbaycan’ın en ünlü komedyeni Samsun’da şifa bulacak

Alanında yetenekli ve tecrübeli akademik kadrosu ve sağlık ekibiyle, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden çalışmaları ile "metabolik cerrahi ve tip 2 şeker hastalığı" alanında dünyanın dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıtan, Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kliniği, Opr. Dr. Muzaffer Al başkanlığında, Türkiye’nin ve Samsun’un sağlık turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 7 yıldır şeker hastalığı bulunan Azerbaycan’ın ünlü komedyenlerinden Terlan Nur Yaşar, metabolik cerrahi ve tip 2 şeker hastalığı tedavisi için Samsun’a geldi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Dr. Muzaffer Al, “Şeker hastalarına tip 2 ameliyatı yani metabolik cerrahi uygulamaktayız. Hastalarımızın çoğu yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen hastalarımızın sayısı, yurt içinden gelenlerden daha fazla olmaya başladı. Amerika, Kanada, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Katar, Kazakistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinden hastalar, tip 2 şeker hastalığının tedavisi için hastanemize geliyor. Ameliyatlardaki başarılarımız, yurt dışındaki hastalar tarafından da takip edilir duruma geldiler. Bu bizim açımızdan memnuniyet veren bir olay. Bu ülkemizin ve Samsun’un sağlık turizminde geldiği yeri de gösteriyor. Azerbaycan, kardeş ve dost ülkemiz. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının arasındaki bağlar, 2 ülke insanı arasında da devam ediyor. Bizi takip eden hastaların tavsiyesi üzerine Azerbaycanlı ünlü komedyen hastanemize tedavi olmak için geldi. Kendisi şeker hastası. Kendisine gerekli testleri yaptık. Sanata ve sanatçıya değer veren milletin fertleriyiz. Hastane olarak kendisine her türlü desteği sağlayacağız. Ameliyat öncesindeki testleri ve hazırlıkları yaptık. Bugün ameliyatını gerçekleştireceğiz. Ameliyat sonrasındaki gelişmeleri de paylaşacağız” dedi.

“7 yıldır şeker hastasıyım”

Şeker hastalığından kurtulmak için Samsun’a geldiğini ifade eden Terlan Nur Yaşar, “Bizim gibi sanat adamlarında rejim filan pek olmuyor. Rejim yapmadığım ve yiyeceklerime hiç dikkat etmediğim için şekerim kontrol edilemez hale gelmişti. Azerbaycan’da hekim bir arkadaşımdan buranın tavsiyesini aldım. Doktor Muzaffer bey de ameliyatın analizlerinin uygun olduğunu belirterek, ameliyat yapmayı kabul etti. Bu operasyon sonrasında önemli sonuçlar alacağımıza eminim. Doktorun daha önce tedavi ettiği hastaların olumlu görüşü de kararımda etkili oldu. Burada yabancılık çekmedim. Sanki kendi memleketimdeymişim gibi hissediyorum” diye konuştu.

Yaptıkları başarılı ameliyatlar hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, “Azerbaycan’ın en ünlü komedi sanatçılarından birini bugün hastanemizde tedavi altına alacağız. Doktorlarımızın başarısını öğrendikten sonra hastanemize tedavi için geldi. Kendisi tip 2 diyabet ve şeker hastası. Yapacağımız ameliyat ile kendisine şeker hastalığı tedavisi yapılacak. Genç yaşta yakalandığı hastalıktan inşallah kurtulur” şeklinde konuştu.