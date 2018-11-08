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Bafra'da kaza: 7 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesine giden E.Ö'nün kullandığı 55 SY 424 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 AOH 16 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü E.Ö, otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., B.S., E.A. ile diğer araçta bulunan İ.A., E.T. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine elen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldılar. Olay sonrası hafif ticari aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve olay yeri ekipleri sürücü bölümünde camdan saç örnekleri aldı. Kaza yapan araçlar ise çekici ile otoparka kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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