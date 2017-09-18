Başkan Şahin’den Ankara’da ziyaretler

Başkan Şahin’in ziyaretleri sırasında Bafralı Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar da yer aldı. Başkan Şahin Ziyaretler kapsamında Bafra’da Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan, daha sonra Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı yapan ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Şahin Daha sonra Bafra’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kar ile Bafra’nın eniştesi olan Mülkiye Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu’nu da makamlarında ziyaret etti.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ziyaretleri hakkında şunları söyledi: “Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcılığına atanan Şaban Yılmaz ve Adalet Bakanlığı personel genel müdür yardımcılığına atanan Ahmet Kar ilçemizde görev yaptılar. Kişilikleri ve görevlerinde ki başarıları ile ilçemizde çok önemli sevgi ve saygı gördüler. İlçemizde yargıda görev yapmış olan iki değerli insanımızı yargımızın çok önemli görevlerine gelmelerinden dolayı mutluluk duydum. Tebriklerimizi iletmiştik. Bir kez de makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Ayrıca bürokraside yine çok önemli bir görevde bulunan Baframızın da eniştesi olan Mülkiye Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanı değerli insan Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında ilçemizin önemli bir değeri olan hemşerimiz Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar bizlerle beraber oldu. Kendisine ve Ziyaretlerinde bulunduğumuz bürokrasimizin değerli isimlerine ilgisi ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin hayrına yapacakları hizmetler için başarılar diliyorum. Bafra Belediye Başkanı olarak hemşerilerim adına ilçemize hizmet etmiş, ilçemizde görev yapmış insanlarımızı unutmuyoruz. Onlara sevgi ve saygı duyuyoruz. Bu anlamda ilçemizi hemşerilerimiz adına en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Baframızın varlığını, insanlarımızın birlik ve beraberliğine göstermeye çalışıyoruz” dedi.