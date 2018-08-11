Başkan Taşçı: “Atakum’da ‘ben yaptım oldu’ anlayışına yer yok”

Atakum’da ‘ben yaptım oldu’ anlayışına yer yok” dedi.

Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yıldırım’ın organize ettiği kahvaltı programına katılan Başkan Taşçı, Atakumluların yönetimde söz sahibi olduğunu vurguladı. Atakum Belediyesi olarak 4 yıllık görev süreçleri boyunca Atakum’a rekor düzeyde yatırımlar kazandırdıklarını kaydeden Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne gerek ekonomik, sportif, sosyal projeler, gerekse sağlık, turizm ve ulaşım yatırımlarıyla Atakum’u yeni nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir kent sunabilmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman vatandaşlarımızı dinliyor, onların isteklerine göre hareket ediyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek yönetimde söz sahibi olmalarını sağlıyoruz. Atakum’un geleceğini planlarken hemşerilerimizin isteklerini her zaman ön olanda tutuyoruz. Atakum’da ‘ben yaptım oldu’ anlayışına yer yok” şeklinde konuştu.

“Durmak yok, çalışmaya devam”

Atakum Belediyesi olarak planlama aşamasında olan birçok proje için ilk kazmayı vurmaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “İlçemizin öncelikli eksiklerini tamamlama noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam ediyor. Bugüne kadar vatandaşlarımızla buluşturduğumuz 80’i aşkın projeye ek olarak, birçok projemiz için de ilk kazmayı vurmaya hazırlanıyoruz. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha da yaşanılabilir bir kentte yaşayabilmesi adına dur durak demeden çalışmaya devam ediyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için durmak yok, çalışmaya devam diyoruz” diye konuştu.