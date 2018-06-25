Başkan Togar: "24 Haziran tarihe altın harflerle yazılacak"

Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak; halkın iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıdığı bir seçim olduğunu söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirerek sandığa giderek oy kullanan herkese teşekkür etti. Güçlü Türkiye yolunda sonuçların çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Togar, "Tüm hemşehrilerime seçimde oy kullanarak, demokrasi şölenine yapmış oldukları katkı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni sisteme adapte olacağız"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türkiye’de ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Togar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu yeni sürece başlamak çok önemli idi. İşi ehline teslim etmek hepimizin geleceği için büyük önem arz ediyordu. Aziz milletimizde bunu çok iyi bilip yorumlayarak görevini yerine getirdi ve işini ehline verdi. Dışarıya baktığımız zaman özellikle dış güçler şer odakları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin diye ellerinden geleni yaptılar. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ekonomik ülkeleri hepsi Türkiye’ye karşı birleşti. Ekonomi başta olmak üzere birçok yönden ülkemize saldırdılar. Ama aziz milletimiz reisinin etrafında birleşerek bir kez daha onların oyunlarını bozdu" diye konuştu.

"Demokrasi sandıkta tecelli etti"

Türkiye’nin şer odaklarına karşı kenetlendiğini söyleyen Başkan Togar, "Güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda aziz Milletimiz her zamanki net bir şekilde son sözü söyledi ve Demokrasimiz sandıkta tecelli etti. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık seçim döneminde yaşanan tüm tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine, yarınlarımıza yoğunlaşma zamanıdır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında 2023 hedeflerimize ulaşmak için artık yeni sistemle adapte olup daha çok çalışmalıyız. Türkiye, yeni sistemle birlikte yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. Bizlerde yerel yönetimler olarak daha çok çalışmalıyız. Daha çok emek harcamalıyız. Bu anlamda ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşması için birlik beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza her alanda destek vermeliyiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle, çalışmalarıyla, düşünceleriyle, eylemleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.