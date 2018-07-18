Başkan Togar: “İlçemizi güzel yarınlara taşıyacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy’de bulunan sendika temsilcilerini bir bir ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde gösterilen gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tüm sivil toplum örgütleri gibi sendikalarında önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Başkan Togar, sivil toplum kuruluşları ile belediyenin işbirliği içerisinde çalışmasının İlçemiz için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ‘’Biz Tekkeköy Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızla her zaman birlikte hareket ediyoruz. Belediye olarak her zaman istek ve talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Hepimiz Tekkeköy için çalışıyoruz ve birlikteliğimizi ne kadar sıkı tutarsak daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Bu ziyaretlerin amacı hem sizlerin bize iletmeye düşündüğünüz hususları birebir sizlerden dinlemek, hem de ilçemizde yürüttüğümüz hizmetler ile ilgili bizim göremediğimiz varsa bir eksik aksaklık bunlar hakkında sizlerden bilgi almak. Dolayısıyla bu toplantıda sizlerin bizlere vereceği bilgiler oldukça önemli, Tekkeköy’ü inşallah birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız’’ diye konuştu.