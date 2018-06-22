Biçerdöverle hasatta ‘dane kaybı’ uyarısı

2018 yılı biçerdöverle buğday hasat sezonu başlarken Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da müdürlük olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek için hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir” dedi.

Samsun’da yaklaşık 110 bin hektar buğday ekilişinin yüzde 80’inin biçerdöverle hasat edildiğine dikkat çeken Kırmacı, “Bu anlamda biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Mekanizasyon birimi ve il/ ilçe kontrolörlerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2017 yılında İl genelinde yapılan 270 biçerdöver denetimi sonucunda; 0,88’lik dane kaybı ile ilimiz ekonomisine, (müsaade edilebilir yüzde 2’lik kayıp baz alındığında) 3.241.725 TL katkı kaydedilmiştir. Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli, sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, elekler sık sık temizlenmelidir. Yinelemek gerekirse; dane kaybını en alt seviyeye indirebilmek için öncelikle biçerdöverlerimizi belgeli operatörlere teslim etmeliyiz. Bunun için de müdürlük olarak talep gelen ilçelerde ‘biçerdöver operatörleri yetiştirme’ kursları açmaktayız. 2001-2018 yılları arasında açtığımız kurslardan toplam 763 kişi eğitimden geçirilerek ‘biçerdöver operatörü’ olmaları sağlanmıştır” diye konuştu.

“Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacak”

Nail Kırmacı açıklamasını şöyle tamamladı:

“Çiftçilerimiz de hem ülke ve hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak; operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri merkezde il müdürlüğümüze ve ilçelerde de ilçe müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler. Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine merkez ve ilçelerimizde görev yapan 53 kontrolör arkadaşımız 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 40.maddesine göre işlem yapacaklardır. Sözlerimi sonlandırırken 2018 hasat döneminin çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını dilerim.”