Çiftçiye “anız yakmayın” uyarısı

Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım” dedi.

Çiftçiler, bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimini azaltmak için bilinçsizce anız yakma yoluna gidiyor. Bu, hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar veriyor. İnsan sağlığını da önemli derecede etkileyen çevre kirliliğine yol açıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Anız yangınları toprağın üst tabakasındaki organik madde ile toprak altında bulunan ve toprağın oluşumunu sağlayan faydalı canlıları da yok ederek biyolojik dengenin bozulmasına, bitkilere yarayışlı besin maddelerini de azaltarak verimin düşmesine sebep olur. Toprağın su tutma kapasitesi ve havalanması azalır, toprak sudan yeterince faydalanamaz. Anız yangınları, toprağı bitki örtüsüz bırakacağından, toprak doğrudan yağmur sularına ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir, erozyon artışına ve toprağın çoraklaşmasına neden olur. Bunların yanı sıra anızların orman içerisinde veya yakınında yakılması ise büyük orman yangınları gibi felaketlere neden olmaktadır. Anız yakma sonucu oluşan orman yangınları, insanlık için temiz hava ve doğal zenginlik açısından son derece değerli olan ağaçları, kuşları, arıları, böcekleri yakmakta ve ekolojik dengeyi hızla bozarak, su kaynaklarını da kurutmaktadır. Ayrıca trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülmekte olup, hazırlamış olduğumuz çiftçi mektubu, liflet gibi basılı yayınlarımız ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararlar anlatılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 nolu Tebliğ’inin, ‘l’ bendindeki; ‘Anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.’ açılamasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir’ açıklamasına göre ‘ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, valilik makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir’ açıklamaları yapılmaktadır. Sonuç olarak sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım” diye konuştu.