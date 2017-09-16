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16 Eylül 2017 23:43

Eroğlu “3. golden sonra oyunun hakimiyeti tamamen bize geçti”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 4-1 yendikleri maç sonrasında, “3.

Eroğlu “3. golden sonra oyunun hakimiyeti tamamen bize geçti”

16 Eylül 2017 23:43

golden sonra oyunun hakimiyeti tamamen bize geçti” dedi.


Samsunspor’u deplasmanda 4-1 yendikleri maç sonrasında basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, “Geçtiğimiz haftalarda 2 mağlubiyet 1 galibiyet almıştık. Geçen haftalardaki maçların kırılma anlarını güzel oynayamamıştık. Samsunspor’un performansını biliyorduk. Bu haftaki çalışmalarımızı ona göre yaptık. Maça iyi başladık. Rakibin duran toplardan ve kenar ortalarından etkili olduğunu bilerek önlemler aldık. İlk yarı yaptığımız güzel işlerle skoru lehimize almayı bildik. 2. yarı seyirci baskısıyla biraz baskı yedik ve biraz geride kabullendik. Samsunspor’un üstümüze geleceğini biliyorduk ve ona göre planlarımızı yaptık. 3. golden sonra oyunun hakimiyeti tamamen bize geçti. İyi bir maçtı. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çok transfer yaptılar. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bizim antrenman sahalarımızın zemini bile çok iyi. Sahanın zeminin kötü olması bizi de olumsuz etkiledi. Samsunspor’a daha güzel zeminler yakışıyor. Kalecimiz Berke için Almanya ve İngiltere’den talipler var. Berke’yi de Cengiz ve Çağlar gibi Avrupa’ya pazarlamayı düşünüyoruz. Onunla ilgili değerlendirmeyi sezon sonu yapacağız” diye konuştu.




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