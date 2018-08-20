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20 Ağustos 2018 13:32

Hastanede bayramlaşma

Samsun’da özel bir hastanede bayramlaşma merasimi gerçekleşti.

Hastanede bayramlaşma

20 Ağustos 2018 13:32


Mlp Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yavuz Sultan Selim Cerrah ve İşletme Müdürü Fatma Tan Dürüs, tüm çalışanların bayramını kutladı.


Tüm personeli ziyaret edip, tek tek bayramlaşan Dr. Hikmet Çavuş, “Ülkemizde bayramlar birlik ve beraberlik duygularımızı sağlamlaştırıyor ve bizleri ortak düşünce ve değerlerde buluşturuyor. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.




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