İş yeri kurşunlamaya adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.’ye ait kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin camları kırılırken, saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.