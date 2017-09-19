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19 Eylül 2017 18:58

İş yeri kurşunlamaya adli kontrol

Samsun’da bir kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri kurşunlamaya adli kontrol

19 Eylül 2017 18:58


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.’ye ait kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin camları kırılırken, saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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